Ein gestohlenes Auto und Drogen: 25-Jähriger baut Unfall nach dramatischer Verfolgungsjagd

Bitterfeld-Wolfen - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es auf der A9 zu einer Verfolgung eines 25-Jährigen. Als die Polizei dessen Auto kontrollierte, wurde klar, warum er es so eilig hatte.

Bei dem Versuch, vor der Polizei zu fliehen, kam der 25-Jährige von der Fahrbahn ab. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wegen seiner auffälligen Fahrweise hatte man den 25-Jährigen gegen 0.15 Uhr am Donnerstag auf der A9 Richtung Berlin zur Kontrolle herausziehen wollen. Doch statt den Anhaltesignalen Folge zu leisten, setzte der Mann zur Flucht an.

Damit begann eine Verfolgungsjagd, bei der er gegen zahlreiche Verkehrsregeln, darunter Geschwindigkeitsbegrenzungen, Fahren über rote Ampeln und Überholen über den Standstreifen, verstieß.

Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilte, habe der 25-Jährige die Autobahn zunächst verlassen, um kurz darauf in die entgegengesetzte Richtung wieder aufzufahren. Danach sei er an der Anschlussstelle Bitterfeld-Wolfen abgefahren und über die B183 nach Wolfen gerast.

Schließlich sei er bei der Gemeinde Thalheim nach links von der Straße abgekommen. Der 25-Jährige baute einen Unfall, verletzte sich schwer und musste vorerst in ein Krankenhaus gebracht werden.