Unfall mit 28 beteiligten Fahrzeugen auf der A9

Bad Lobenstein - Ein plötzlicher Reifendefekt an einem fahrenden Lkw am Freitagabend auf der A9 im thüringischen Saale-Orla-Kreis hat zu einem Großunfall mit 28 Fahrzeugen geführt.

Ein Reifendekekt im Saale-Orla-Kreis hat zu einem Großunfall mit 28 Fahrzeugen geführt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Dass niemand verletzt worden sei, gleiche einem Wunder, bestätigte ein Sprecher der Autobahnpolizei auf Nachfrage. Dennoch: "Das Ausmaß war nicht alltäglich", betonte der Sprecher.

Der Lkw-Fahrer war den Angaben nach mit dem Laster am Freitagabend zwischen den Anschlussstellen Bad Lobenstein und Schleiz unterwegs, als es unvermittelt zu einem Schaden an einem Reifen kam und Reifenteile über die Fahrbahn geschleudert wurden.

27 Fahrzeuge – laut Sprecher darunter etwa Autos, aber auch andere Laster – stießen mit den Reifenteilen zusammen. Wie es zu dem ursprünglichen Reifenschaden am Lkw gekommen sei, sei bislang unklar.