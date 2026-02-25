Kurz vor der A9 kracht's: Lkw bremst ab, Auto knallt rein
Bad Klosterlausnitz - Auf der Autobahnauffahrt zur A9 im Saale-Holzland-Kreis hat es am Dienstagabend gekracht.
Ein 48-jähriger Autofahrer und ein Lkw-Fahrer wollten in einen Kreisverkehr bei Bad Klosterlausnitz einfahren, wie die Polizei am Mittwoch erklärte.
Um in den Kreisel einbiegen zu können, musste der 64-jährige Trucker allerdings abbremsen. Der Autofahrer bemerkte dies jedoch offenbar zu spät und krachte in den Lkw.
Durch den Aufprall waren der Anhänger des Sattelzuges und das Auto demoliert worden.
Der 48-Jährige verletzte sich bei dem Auffahrunfall schwer, teilte die Polizei mit. Er wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.
Titelfoto: Patrick Seeger/dpa