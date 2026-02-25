Kurz vor der A9 kracht's: Lkw bremst ab, Auto knallt rein

Bad Klosterlausnitz - Auf der Autobahnauffahrt zur A9 im Saale-Holzland-Kreis hat es am Dienstagabend gekracht.

Der Unfall hatte sich an einem Kreisverkehr unweit der A9 ereignet. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Ein 48-jähriger Autofahrer und ein Lkw-Fahrer wollten in einen Kreisverkehr bei Bad Klosterlausnitz einfahren, wie die Polizei am Mittwoch erklärte.

Um in den Kreisel einbiegen zu können, musste der 64-jährige Trucker allerdings abbremsen. Der Autofahrer bemerkte dies jedoch offenbar zu spät und krachte in den Lkw.

Durch den Aufprall waren der Anhänger des Sattelzuges und das Auto demoliert worden.