Lkws stehen quer: A2 und A9 teilweise komplett dicht!

Berlin - In Brandenburg sind in der Nacht zu Mittwoch Teile der A2 und der A9 nach Lkw-Unfällen vorübergehend gesperrt worden.

Auf der A9 stießen beide Fahrzeuge bei voller Fahrt zusammen. © Julian Stähle

Auf beiden Strecken sei ein Lkw von der Spur abgekommen, habe sich gedreht und sei quer zur Fahrbahn stehengeblieben, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Die Unfälle ereigneten sich auf der A2 zwischen Wollin und Brandenburg in Richtung Berlin und auf der A9 zwischen Beelitz und Brück in Richtung Leipzig.

Die Polizei teilte weiter mit, dass die glatte Fahrbahn mutmaßlich ursächlich für die Unfälle gewesen ist.

Bis zum Morgen sollten die Sperrungen aufgehoben sein, hieß es.