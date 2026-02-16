Lastwagen in Leitplanken geschleudert: A9-Vollsperrung aufgehoben

Bitterfeld-Wolfen - Nach einem verheerenden Unfall auf der A9 bei Leipzig geschah nur wenige Kilometer weiter nördlich im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ein weiteres Unglück auf der Autobahn, an dem zwei Lastwagen beteiligt waren. Die Folge: Die Autobahn musste Richtung München komplett gesperrt werden.

Der Lastwagen des 48-Jährigen wurde gegen die rechte Leitplanke geschleudert. © Facebook/Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen

Der Crash passierte am Montagmorgen gegen 7.07 Uhr an der Anschlussstelle Bitterfeld-Wolfen, wie ein Sprecher des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes in Dessau mitteilte.

Demnach war der Fahrer (48) eines DAF-Lasters auf der rechten Fahrspur unterwegs, habe aber auf die mittlere wechseln wollen, damit ein weiterer Lkw auf die Autobahn auffahren konnte.

Dort befand sich allerdings bereits ein Mercedes-Sattelzug, an dessen Steuer ein 45-Jähriger saß. Es kam zum Zusammenstoß beider Gespanne.

Daraufhin wurde der DAF-Laster gegen die rechte Leitplanke, der andere gegen die Mittelleitplanke geschleudert.

Der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Lastwagen mussten abgeschleppt werden.