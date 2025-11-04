Lastwagen krachen auf A9 zusammen: Stahlrollen blockieren Fahrbahn

Am Dienstagnachmittag kam es auf der A9 in Richtung Nürnberg zu einem Unfall mit zwei Lkws. Nun befindet sich Frachtgut auf der Autobahn.

Von Paulina Sternsdorf

Manching - Am Dienstagnachmittag kam es auf der A9 in Richtung Nürnberg zu einem Verkehrsunfall. Zwei Lastwagen kollidierten aus bisher ungeklärter Ursache, nun befindet sich Frachtgut auf der Autobahn.

Zwei Lkw kollidierten auf der A9.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, verlor einer der betroffenen Laster bei dem Unfall zwischen Manching und Ingolstadt-Süd Stahlrollen, die nun die rechte und mittlere Fahrbahn, sowie den Standstreifen blockieren.

Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Der Verkehr wird momentan über den linken Fahrstreifen geleitet.

Die Klärung der Unfallursache, sowie die Räumung der Fahrspuren wird noch einige Stunden andauern, so der Polizeisprecher der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt.

Schwere Stahlrollen blockieren die Fahrbahn.
Wann alle Spuren auf der A9 wieder vollständig freigegeben werden können, ist derzeit noch unklar. Zunächst müssen die tonnenschweren Stahlrollen von der Fahrbahn entfernt werden.

