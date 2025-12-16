Tödliche Flammen auf der Autobahn: Jaguar verkeilt sich unter Lkw nach Polizei-Verfolgung
Greding - Am Dienstagmorgen prallte ein Pkw auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen Hilpoltstein und Greding gegen einen Lkw und ging in Flammen auf. Der Fahrer kam noch an der Unfallstelle ums Leben, nachdem die Polizei zuvor versucht hatte, das Auto zu stoppen.
Die Beamten des Polizeipräsidiums Mittelfranken wurden gegen 1.15 Uhr über einen langsam fahrenden Jaguar auf der A9 informiert - so soll der Fahrer mit etwa 30 km/h auf der Autobahn unterwegs gewesen sein.
Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht konnte rund 20 Minuten später besagten Autofahrer bei Greding entdecken und machte mit Blaulicht auf sich aufmerksam.
Der Pkw-Fahrer beschleunigte daraufhin, zeigte jedoch keinerlei Absicht, anzuhalten. Als sich die Polizei vor das Fahrzeug setzte, gab er noch einmal Gas.
Die Beamten mussten auf die mittlere Spur ausweichen, während der Pkw rechts an ihnen vorbeirauschte – kurze Zeit später prallte er mit hoher Geschwindigkeit in einen Lkw.
Fahrer konnte nicht aus seinem Wagen befreit werden
Durch die Wucht des Aufpralls verkeilte sich der Wagen fast bis zur Hälfte unter dem Transporter und fing Feuer. Polizeibeamte und Ersthelfer versuchten, den Brand mithilfe von Feuerlöschern zu bekämpfen, bekamen die Flammen allerdings nicht unter Kontrolle.
Die beiden Beamten der Verkehrspolizei zogen sich bei den Löscharbeiten eine Rauchgasvergiftung zu. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Der Autofahrer konnte sich nicht mehr rechtzeitig aus dem Wagen befreien und verstarb in seinem Fahrzeug an der Unfallstelle.
Die Identität des Verstorbenen ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es sich um den 38-jährigen Besitzer des Jaguars handelt. Wie es zu den Umständen des Unfalls – erst langsames Fahren, dann starkes Beschleunigen – gekommen sein könnte, wird derzeit noch von der Polizei untersucht.
Der Verkehr auf der A9 ist weiterhin beeinträchtigt. Derzeit wird er über die linke Fahrspur am Einsatzort vorbeigeleitet.
Titelfoto: vifogra / Ralph Goppelt