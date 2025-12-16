Tödliche Flammen auf der Autobahn: Jaguar verkeilt sich unter Lkw nach Polizei-Verfolgung

Am Dienstagmorgen wollte die Polizei ein Auto auf der A9 anhalten. Plötzlich beschleunigte der Fahrer und krachte gegen einen Lkw.

Von Paulina Sternsdorf

Greding - Am Dienstagmorgen prallte ein Pkw auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen Hilpoltstein und Greding gegen einen Lkw und ging in Flammen auf. Der Fahrer kam noch an der Unfallstelle ums Leben, nachdem die Polizei zuvor versucht hatte, das Auto zu stoppen.

Von dem Fahrzeug blieb nur ein Wrack übrig. © vifogra / Ralph Goppelt Die Beamten des Polizeipräsidiums Mittelfranken wurden gegen 1.15 Uhr über einen langsam fahrenden Jaguar auf der A9 informiert - so soll der Fahrer mit etwa 30 km/h auf der Autobahn unterwegs gewesen sein. Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht konnte rund 20 Minuten später besagten Autofahrer bei Greding entdecken und machte mit Blaulicht auf sich aufmerksam. Der Pkw-Fahrer beschleunigte daraufhin, zeigte jedoch keinerlei Absicht, anzuhalten. Als sich die Polizei vor das Fahrzeug setzte, gab er noch einmal Gas. Unfall A9 Lkw kracht in Leitplanke: Staugefahr auf der A9 bei Leipzig! Die Beamten mussten auf die mittlere Spur ausweichen, während der Pkw rechts an ihnen vorbeirauschte – kurze Zeit später prallte er mit hoher Geschwindigkeit in einen Lkw.

Feuerwehreinsatzkräfte kümmerten sich auf der A9 um das brennende Fahrzeug. © vifogra / Ralph Goppelt

Fahrer konnte nicht aus seinem Wagen befreit werden