Lkw durchbricht Mittelplanke der A9: Fahrer erleidet Schädelbruch

Ingolstadt - Nach einem schweren Lkw-Unfall wurde die A9 in Oberbayern gesperrt.

Der Auflieger blockiert die A9 in Richtung Nürnberg. © Vifogra / Uwe Friedrich

Wie die Polizei mitteilte, verunglückte der Sattelzug am frühen Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Ingolstadt-Nord und Ingolstadt-Süd in Fahrtrichtung Nürnberg.

Aus noch unbekannten Gründen durchbrach der Lkw die Mittelleitplanke. Der Auflieger kippte um und lag auf der linken und mittleren Spur. Der 69-jährige Fahrer kam mit einer Schädelfraktur ins Krankenhaus, erklärte die Polizei.

Die Autobahn wurde in Richtung Nürnberg komplett gesperrt, in Richtung München konnte der linke Fahrstreifen nicht befahren werden.

Vor der Bergung des Lkws musste noch die Sperrholzplatten vom Auflieger umgeladen werden. Die Aufräumarbeiten sollen voraussichtlich noch über den Morgen andauern.