Lkw durchbricht Mittelplanke der A9: Fahrer erleidet Schädelbruch

Nach einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 9 bei Ingolstadt bleibt die Strecke Richtung Nürnberg gesperrt. Und auch in Richtung München wird es enger.

Von Friederike Hauer

Ingolstadt - Nach einem schweren Lkw-Unfall wurde die A9 in Oberbayern gesperrt.

Der Auflieger blockiert die A9 in Richtung Nürnberg.  © Vifogra / Uwe Friedrich

Wie die Polizei mitteilte, verunglückte der Sattelzug am frühen Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Ingolstadt-Nord und Ingolstadt-Süd in Fahrtrichtung Nürnberg.

Aus noch unbekannten Gründen durchbrach der Lkw die Mittelleitplanke. Der Auflieger kippte um und lag auf der linken und mittleren Spur. Der 69-jährige Fahrer kam mit einer Schädelfraktur ins Krankenhaus, erklärte die Polizei.

Die Autobahn wurde in Richtung Nürnberg komplett gesperrt, in Richtung München konnte der linke Fahrstreifen nicht befahren werden.

Vor der Bergung des Lkws musste noch die Sperrholzplatten vom Auflieger umgeladen werden. Die Aufräumarbeiten sollen voraussichtlich noch über den Morgen andauern.

A9 bei Ingolstadt nach Unfall gesperrt

Der Lkw durchbrach die Mittelleitplanke und ragt auf die A9 in Richtung München.  © Vifogra / Uwe Friedrich
Die Feuerwehr kümmerte sich um die Ladung im Anhänger des Lkw.
Die Feuerwehr kümmerte sich um die Ladung im Anhänger des Lkw.  © Vifogra / Uwe Friedrich

Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Den Angaben der Polizei zufolge waren keine anderen Fahrzeuge oder Personen beteiligt.

Titelfoto: Vifogra / Uwe Friedrich

