Lkw erfasst Arbeiter auf A9-Baustelle: Mann schwer verletzt
Von Franziska Groll
Ingolstadt - Ein 56-Jähriger ist am Dienstagmorgen auf einer Baustelle auf der A9 schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt.
Wie die Beamten mitteilten, war der Mann gegen 9.20 Uhr auf der Baustelle bei Ingolstadt hinter dem Lastwagen eines 64-Jährigen entlanggelaufen, der damit zum Beladen rückwärtsgefahren war.
Dabei wurde der Arbeiter von dem rechten Hinterreifen erfasst. Als der 56-Jährige stürzte, überrollte der Lastwagen seine beiden Beine.
Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.
