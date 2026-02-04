Lkw erfasst Arbeiter auf A9-Baustelle: Mann schwer verletzt

Ingolstadt - Ein 56-Jähriger ist am Dienstagmorgen auf einer Baustelle auf der A9 schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt.

Der Mann musste ins Krankenhaus geflogen werden. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Beamten mitteilten, war der Mann gegen 9.20 Uhr auf der Baustelle bei Ingolstadt hinter dem Lastwagen eines 64-Jährigen entlanggelaufen, der damit zum Beladen rückwärtsgefahren war.

Dabei wurde der Arbeiter von dem rechten Hinterreifen erfasst. Als der 56-Jährige stürzte, überrollte der Lastwagen seine beiden Beine.