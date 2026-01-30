Schwerer Unfall auf der A9: Tesla kracht in Polizei-Einsatzwagen - sechsstelliger Schaden!

Leipzig - Am Donnerstagabend krachte es auf der A9 nahe dem Schkeuditzer Kreuz.

Die Streife sicherte gerade eine andere Unfallstelle, als sich der Crash ereignete. © Michael Strohmeyer

Wie TAG24 von Polizeisprecher Paul Engelmann erfuhr, war die Streife auf der A9 in Richtung München gerade dabei, eine vorherige Unfallstelle abzusichern, als die Situation ihren Lauf nahm.

Gegen 0.45 Uhr näherte sich demnach ein Tesla, der aufgrund der Witterungsverhältnisse allerdings ins Schleudern geriet. Er krachte erst in die von der Polizei aufgestellten Pylonen und schließlich in das Heck des Funkstreifenwagens. Auch die Leitplanke wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von schätzungsweise rund 170.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Nach Angaben vom Ort des Geschehens befanden sich zum Unfallzeitpunkt sechs Personen in dem Tesla, darunter auch zwei Kleinkinder. Verletzt wurde glücklicherweise aber niemand. Gegen den Unfallfahrer (43) wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.