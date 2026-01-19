Zahlreiche Schüler an Bord: Reisebus verunglückt auf A9-Zubringer

Schleiz - Auf der Zubringerstraße zur A9-Abfahrt Schleiz (Saale-Orla-Kreis) ist am Montag ein Reisebus verunglückt.

Der Reisebus verunglückte am Montag. © NEWS5 / Stephan Fricke

Wie Ronny Hofmann von der Feuerwehr Schleiz mitteilte, wollten zwei Busse aus Berlin kommend an der Abfahrt Schleiz abfahren.

Der zweite Bus durchbrach anschließend aus bislang noch ungeklärten Gründen die Leitplanke und kippte einen angrenzenden Hang hinunter, erklärte Hofmann. Der Reisebus eines oberfränkischen Unternehmens blieb auf der Seite liegen.

Laut Angaben von CDU-Landrat Christian Herrgott (41) befanden sich 45 Personen im Bus. Wie der 41-Jährige vor Ort berichtet, soll es keine Schwerverletzten geben. Die Schulkinder seien alle unverletzt oder weisen nur ganz kleine Blessuren auf.

Die verletzten Betreuer wurden unter anderem per Krankenwagen und Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Vorsichtshalber werden die Schüler ebenfalls zur Untersuchung in Kliniken transportiert.