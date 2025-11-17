Rettung kommt zu spät: Schwan stirbt nach Unfall auf der A9

Dittersdorf - Auf der A9 in Thüringen hat es am Montagnachmittag einen Unfall gegeben. Für einen Schwan nahm der Vorfall einen tragischen Ausgang.

Der Schwan überlebte den Unfall nicht. (Symbolfoto) © Frank May/dpa

Ein Autofahrer hatte die Autobahnpolizei über einen verletzten Schwan informiert. Das Tier würde auf der mittleren Spur der A9 in Fahrtrichtung München sitzen und sich nicht mehr bewegen können, teilte der Zeuge den Beamten mit.

Den ersten Angaben nach soll es zuvor zu einem Zusammenstoß zwischen dem Tier und einem Wohnmobil gegeben haben.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, fanden sie zwei Autos vor, die in einen Unfall verwickelt waren. Der Schwan befand sich ebenfalls am Unglücksort. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er war bereits verstorben.

Wie die Einsatzkräfte bei der anschließenden Unfallaufnahme in Erfahrung bringen konnten, wollte ein Opel-Fahrer dem verletzten Tier ausweichen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem dahinter fahrenden BMW.