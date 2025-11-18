Lkw-Unfall auf A9: Fahrspur gesperrt

Schkeuditz - Bei einem Unfall auf der A9 soll sich am Dienstagmorgen eine Person verletzt haben.

Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. © Michael Strohmeyer

Polizeisprecherin Susanne Lübcke bestätigte TAG24 auf Anfrage, dass es gegen 8 Uhr zu dem Unfall auf der Autobahn gekommen ist.

Ein Lkw und ein Audi waren in Richtung Halle/Leipzig unterwegs, als es etwa auf Höhe Großkugel zu dem Crash kam.

Eine Person soll sich dabei verletzt haben.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.