 765

Lkw-Unfall auf A9: Fahrspur gesperrt

Bei einem Unfall auf der A9 soll sich am Dienstagmorgen eine Person verletzt haben.

Von Lisa Marie Peisker

Schkeuditz - Bei einem Unfall auf der A9 soll sich am Dienstagmorgen eine Person verletzt haben.

Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.
Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.  © Michael Strohmeyer

Polizeisprecherin Susanne Lübcke bestätigte TAG24 auf Anfrage, dass es gegen 8 Uhr zu dem Unfall auf der Autobahn gekommen ist.

Ein Lkw und ein Audi waren in Richtung Halle/Leipzig unterwegs, als es etwa auf Höhe Großkugel zu dem Crash kam.

Eine Person soll sich dabei verletzt haben.

Unfall A9: Flammeninferno auf A9: Papier-Lkw brennt komplett aus
Unfall A9 Flammeninferno auf A9: Papier-Lkw brennt komplett aus

Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Die Hintergründe des Unfalls sind noch nicht bekannt.
Die Hintergründe des Unfalls sind noch nicht bekannt.  © Michael Strohmeyer

Der rechte Fahrstreifen der A9 musste zum Zweck der Unfallaufnahme gesperrt werden. Neben der Polizei waren auch Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort.

Titelfoto: Michael Strohmeyer

Mehr zum Thema Unfall A9: