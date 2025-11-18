765
Lkw-Unfall auf A9: Fahrspur gesperrt
Schkeuditz - Bei einem Unfall auf der A9 soll sich am Dienstagmorgen eine Person verletzt haben.
Polizeisprecherin Susanne Lübcke bestätigte TAG24 auf Anfrage, dass es gegen 8 Uhr zu dem Unfall auf der Autobahn gekommen ist.
Ein Lkw und ein Audi waren in Richtung Halle/Leipzig unterwegs, als es etwa auf Höhe Großkugel zu dem Crash kam.
Eine Person soll sich dabei verletzt haben.
Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.
Der rechte Fahrstreifen der A9 musste zum Zweck der Unfallaufnahme gesperrt werden. Neben der Polizei waren auch Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort.
Titelfoto: Michael Strohmeyer