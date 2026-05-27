Vollsperrung auf A9: Feuerwehr muss Fahrer nach Horror-Unfall aus Wrack befreien

Wiedemar - Schwerer Unfall auf der A9 nahe Leipzig : Ein Lastwagen ist am Mittwochabend in ein Stauende gekracht. Die Autobahn musste gesperrt werden.

Die Feuerwehr war mit vielen Kräften vor Ort, um den Mann zu befreien. © Michael Strohmeyer

Ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums bestätigte TAG24 auf Anfrage das Unglück zwischen der Anschlussstelle Wiedemar und dem Rastplatz Kapellenberg-Ost.

Demnach habe zunächst ein Lkw einen technischen Defekt gehabt, aufgrunddessen sich der nachfolgende Verkehr staute. Das wurde der Polizei gegen 19.30 Uhr gemeldet.

Am Stauende kam es schließlich gegen 20.30 Uhr zu dem Folgeunfall, bei dem ein Laster auf einen weiteren aufgefahren sei.

Bilder vom Unfallort lassen nichts Gutes erahnen: Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen mit aller Kraft, den offenbar eingeklemmten Lkw-Fahrer aus seinem Führerhaus zu befreien.

Wie schwer der Mann verletzt wurde und ob noch mehr Personen Verletzungen erlitten haben, konnte der Sprecher noch nicht sagen.