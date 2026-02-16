Tödlicher Unfall auf der A9: Baumaschine begräbt Lkw unter sich

Leipzig - Schwerer Unfall auf der A9 bei Leipzig : Ein Schwerlasttransporter ist am frühen Montagmorgen von der Autobahn abgekommen und in einen Straßengraben gestürzt. Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unglücksort starb.

Die Feuerwehr ist vor Ort, nachdem das Gespann in den Graben gestürzt ist. © Michael Strohmeyer

Bilder vom Unfallort lassen Schlimmes erahnen: Die Baumaschine, mit der der Laster beladen war, liegt kopfüber im Dickicht neben der Autobahn, das Führerhaus ist nicht zu sehen.

Es soll nach TAG24-Informationen unter dem schweren Gerät begraben worden sein und der Fahrer des Gespanns vermutlich mit ihm.

Das Unglück geschah gegen 4.25 Uhr in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Großkugel und Leipzig-West, wie Polizeisprecherin Rebecca Leede auf Nachfrage von TAG24 bestätigen konnte.

Der Fahrer (44) des Schwerlasttransports sei aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und zunächst mit der linken Leitplanke kollidiert, ergänzte Sprecher Tom Erik Richter am Montagvormittag.

Das Gespann überfuhr daraufhin alle drei Fahrstreifen, durchbrach die rechte Leitplanke und stürzte in den Straßengraben. Dabei erlitt der 44-Jährige schwere Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag.