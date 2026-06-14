Massencrash auf A9: Hubschrauber wegen Feuerwehrmann angefordert

Günthersdorf - Nach einem Massencrash zwischen mehreren Autos musste die A9 am Samstagnachmittag in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt werden. Ein Feuerwehrmann wurde während des Einsatzes selber zu einem medizinischen Notfall.

Auf Höhe des Einkaufszentrums Nova krachte es am Samstagnachmittag. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Ersten Informationen zufolge hat es auf der Autobahn in Richtung Berlin an der Anschlussstelle Leipzig West kurz vor 13.30 Uhr zwischen zwei Autos gekracht.

Am Sonntag bestätigte die Polizei, dass insgesamt fünf Autos in den Unfall nahe dem Einkaufszentrum Nova verwickelt waren.

Demnach geriet ein Auto ins Schleudern und knallte gegen ein weiteres. Ein Fahrzeug ist daraufhin gegen die Leitplanke geprallt und wurde wieder auf die Straße geschleudert. Ein weiteres Auto wurde durch herumliegende Fahrzeugteile beschädigt.

Zwei Personen verletzten sich leicht. Neben der Polizei rückten die Feuerwehr und der Rettungsdienst an die Unfallstelle aus.