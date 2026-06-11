Lotus kracht gegen Brücke auf A9: Fahrer schwer verletzt, Autobahn erneut gesperrt

Halle (Saale) - Bei einem schweren Unfall auf der A9 zwischen Halle und Dessau-Roßlau ist am Mittwochabend ein 44-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Um das Geschehen zu rekonstruieren, muss die Autobahn am Donnerstag erneut gesperrt werden.

Fahrzeuge der Feuerwehr Brehna am Mittwoch auf der A9 zwischen Halle und Dessau. Auf der Autobahn war es zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein 44-Jähriger schwer verletzt wurde. © Screenshot/Facebook.com/Feuerwehr Brehna

Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, hatte sich der Crash gegen 20.48 Uhr ereignet.

Aktuellen Infos zufolge war der Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Lotus von der Fahrbahn abgekommen, als er gerade in Richtung Berlin unterwegs war. Das Auto schleuderte zunächst nach rechts, prallte dort gegen die Schutzplanke, rutschte mehrere Meter auf dieser entlang und kollidierte schließlich mit dem Brückenpfeiler der B100.

Der Lotus kam auf dem Zubringer zu der Bundesstraße zum Stehen.

Rettungskräfte brachten den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei bezifferte den entstandenen Sachschaden am Donnerstag auf circa 140.000 Euro.

Die A9 musste im Zuge der Unfallaufnahme sowie Rettungs- und Bergungsarbeiten bereits am Mittwochabend für mehrere Stunden voll gesperrt werden.