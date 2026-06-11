Lotus kracht gegen Brücke auf A9: Fahrer schwer verletzt, Autobahn erneut gesperrt
Halle (Saale) - Bei einem schweren Unfall auf der A9 zwischen Halle und Dessau-Roßlau ist am Mittwochabend ein 44-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Um das Geschehen zu rekonstruieren, muss die Autobahn am Donnerstag erneut gesperrt werden.
Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, hatte sich der Crash gegen 20.48 Uhr ereignet.
Aktuellen Infos zufolge war der Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Lotus von der Fahrbahn abgekommen, als er gerade in Richtung Berlin unterwegs war. Das Auto schleuderte zunächst nach rechts, prallte dort gegen die Schutzplanke, rutschte mehrere Meter auf dieser entlang und kollidierte schließlich mit dem Brückenpfeiler der B100.
Der Lotus kam auf dem Zubringer zu der Bundesstraße zum Stehen.
Rettungskräfte brachten den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei bezifferte den entstandenen Sachschaden am Donnerstag auf circa 140.000 Euro.
Die A9 musste im Zuge der Unfallaufnahme sowie Rettungs- und Bergungsarbeiten bereits am Mittwochabend für mehrere Stunden voll gesperrt werden.
Nachdem sie zunächst wieder freigegeben war, kündigte die Polizei in ihren Verkehrswarnmeldungen für Donnerstag weitere Einschränkungen an: Um den Unfall zu rekonstruieren, werde die Fahrbahn in Richtung Berlin von 11.30 bis 12.30 Uhr erneut gesperrt.
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