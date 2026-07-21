Herrenlose Dachbox liegt auf der A9! Wer kennt die Besitzer?

Weißenfels - Am Montag wurde mitten auf der A9 eine herrenlose Dachbox gefunden. Die Polizei will nun die Besitzer ausfindig machen.

Eine Dachbox wurde auf der A9 gefunden. © Polizeiinspektion Halle (Saale)

Nach Angaben der Polizei wurde die Box erstmals gegen 10.45 Uhr auf dem Standstreifen in Richtung München nahe der Anschlussstelle Weißenfels entdeckt.

"Sie weist Beschädigungen auf, blieb aber weitestgehend geschlossen", so ein Sprecher.

Das unbekannte Fahrzeug hatte demnach nicht nur die schwarze Dachbox der Marke Volvo, sondern auch den dazugehörigen Träger verloren.

Ob der Fahrer den Verlust nicht bemerkte oder die abgefallenen Gegenstände wissentlich auf der Autobahn liegen ließ, ist unklar.

Die Polizei sucht jetzt nach dem Besitzer und/oder nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Nummer 034433490 entgegen.

Darüber hinaus appelliert die Behörde an die Bevölkerung, Dachboxen und Fahrradträger korrekt und sicher mit Zurrgurten zu montieren und während der Fahrt regelmäßig auf einen festen Sitz zu kontrollieren. Schweres Gepäck sollte zudem nicht auf dem Dach, sondern im Kofferraum verstaut werden.