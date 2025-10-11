Schlimmer Unfall auf A9 in Thüringen: Transporter kracht in Stauende - Lebensgefahr

Triptis - Auf der A9 zwischen Triptis und Dittersdorf im Saale-Orla-Kreis in Richtung München ist ein Autofahrer (22) aus Bosnien-Herzegowina in ein Stauende gekracht und lebensgefährlich verletzt worden.

Die Polizei sperrte die A9 bei Triptis für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden komplett ab. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Laut Angaben der Thüringer Polizei am Samstagmorgen war der 22-jährige Fahrer um 23.30 Uhr mit seinem Mercedes-Transporter offenbar ungebremst auf einen Sattelzug aufgefahren.

Der junge Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der 50-jährige Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 31.000 Euro, berichtet die Polizei außerdem.