Sperrung der A9 bei Bayreuth: Das müssen Autofahrer wissen

Bayreuth - Schon am vergangenen Wochenende war die Autobahn 9 bei Bayreuth komplett gesperrt - nun folgt Teil zwei. Samstag und Sonntag geht in beiden Fahrtrichtungen nichts mehr auf der Autobahn Berlin-Nürnberg.

Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn bei Bayreuth gesperrt. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Um Staus in und um Bayreuth zu vermeiden, wird Autofahrern geraten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Autobahn GmbH verweist etwa auf die A70, die A73, die A6 und die A93. Es werde entsprechend ausgeschildert.

Konkret gesperrt ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bindlacher Berg und Bayreuth-Süd. Grund sind Abbrucharbeiten an einer Hochbrücke in Bayreuth, zudem wird an einer Brücke am Bindlacher Berg gearbeitet.

Am Sonntag soll in Fahrtrichtung Berlin der Verkehr wieder gegen 15 Uhr freigegeben werden, in Fahrtrichtung Nürnberg um 22 Uhr.

Der Neubau der Hochbrücke in Bayreuth ist eine mehrere Jahre dauernde Baustelle, die bisherige Brücke war marode.