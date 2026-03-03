Schwerer Unfall auf der A9: Lastwagen kippt auf Mittelleitplanke

Schkeuditzer Kreuz - Die A9 musste am frühen Dienstagnachmittag in Richtung Halle/Leipzig voll gesperrt werden. Ein Lastwagen kippte um und krachte auf die Mittelleitplanke.

Der Lastwagen beschädigte die Mittelleitplanke stark. © Christian Grube

Wie ein Polizeisprecher der Polizeidirektion Leipzig auf TAG24-Anfrage bestätigte, war der Laster gegen 13.21 Uhr auf der Autobahn zwischen Schkeuditzer Kreuz und Wiedemar unterwegs.

Aus bisher unbekannter Ursache kippte der Sattelzug eines Logistikdienstleisters auf die Mittelleitplanke, die auf mehreren Metern stark beschädigt wurde.

Wie es dem Fahrer geht, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sicher bestätigt werden. Wie TAG24 von Wolfgang Wenzel von der Feuerwehr Wiedemar vor Ort erfuhr, konnte er sich selbst aus seinem Lastwagen befreien.

Er soll aber trotzdem in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt zur Unfallursache.