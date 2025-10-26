Unfall auf A9: Auto rast durch Baustelle, wird geblitzt und überschlägt sich

Ingolstadt - In Oberbayern hat ein Auto bei einem Unfall auf der A9 eine Betonleitwand durchbrochen und ist auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach gelandet.

Auf der A9 kommt es nach einem Unfall in beiden Richtungen zu Behinderungen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Die A9 bei Ingolstadt wurde am Sonntagmorgen in Richtung München zwischenzeitlich komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. In Richtung Nürnberg wurde der Verkehr über die rechte Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Ersten Erkenntnissen nach war das Auto gegen 7.45 Uhr mit vier Insassen in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. In einem Baustellenbereich wurde der Wagen mit mehr als 140 Kilometern pro Stunde geblitzt.

Kurz darauf geriet das Auto ins Schleudern und durchbrach die Betonleitwand, die anstelle einer Mittelleitplanke aufgestellt war. Der Wagen landete auf dem Dach und begann zu brennen.