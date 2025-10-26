Unfall auf A9: Auto rast durch Baustelle, wird geblitzt und überschlägt sich
Von Lea Sophie Gräf
Ingolstadt - In Oberbayern hat ein Auto bei einem Unfall auf der A9 eine Betonleitwand durchbrochen und ist auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach gelandet.
Die A9 bei Ingolstadt wurde am Sonntagmorgen in Richtung München zwischenzeitlich komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. In Richtung Nürnberg wurde der Verkehr über die rechte Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.
Ersten Erkenntnissen nach war das Auto gegen 7.45 Uhr mit vier Insassen in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. In einem Baustellenbereich wurde der Wagen mit mehr als 140 Kilometern pro Stunde geblitzt.
Kurz darauf geriet das Auto ins Schleudern und durchbrach die Betonleitwand, die anstelle einer Mittelleitplanke aufgestellt war. Der Wagen landete auf dem Dach und begann zu brennen.
Die vier Insassen konnten sich den Angaben zufolge rechtzeitig selbst befreien und wurden leicht verletzt. Der Brand wurde von den Feuerwehrleuten gelöscht.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa