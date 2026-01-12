Unfall auf A9: Rettungshubschrauber kann nicht mehr abheben

Denkendorf - Nach einem Unfall auf der A9 im Landkreis Eichstätt konnte ein Rettungshubschrauber wegen einer Panne nicht mehr abheben.

Der Hubschrauber landete auf der A9 konnte dann aber nicht mehr abheben. © NEWS5 / Lars Haubner

Am Sonntagabend kam es gegen 20.30 Uhr auf der Autobahn Richtung Nürnberg zwischen Denkendorf und dem Rastplatz Gelbelsee zum Unfall.

Ersten Informationen der Polizei zufolge war ein silberner BMW von der linken auf die rechte Spur gewechselt und dabei mit einem VW Touran kollidiert. Anschließend krachte der BMW mit überhöhter Geschwindigkeit ins Heck eines schwarzen BMWs.

Die Insassen des schwarzen BMWs blieben unverletzt. Im VW kamen die Insassen mit leichten Blessuren davon.

Der Unfallverursacher (30) klagte über Schmerzen in der Wirbelsäule und musste von der Feuerwehr schonen aus dem BMW geborgen werden. Polizisten bemerkten Alkoholgeruch am Mann und leiteten entsprechende Maßnahmen ein.