Unfall auf A9: Škoda überschlägt sich, Rad fliegt auf andere Seite der Autobahn

Schleiz - Schwerer Unfall mit einem Verletzten und hohem Sachschaden am Dienstag auf der A9 in Thüringen .

Wegen des Unfalls war die A9 in Richtung Berlin zeitweise voll gesperrt. (Symbolfoto) © David Young/dpa

Wie die Autobahnpolizei berichtet, war ein 37-jähriger Škoda-Fahrer in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Bad Lobenstein und Schleiz nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelleitplanke gekracht.

Das Auto des Mannes schleuderte danach über die linke sowie mittlere Spur und touchierte einen Lkw auf dem rechten Fahrtstreifen. Im Anschluss schleuderte der Škoda wieder nach links und krachte erneut gegen die Mittelleitplanke.

Hierbei überschlug sich das Fahrzeug. Außerdem riss das linke Vorderrad ab und flog auf die andere Seite der A9 - Richtungsfahrbahn München.

Der Škoda blieb nach dem Überschlag auf der linken Spur in Richtung Berlin stehen. Bei dem Unfall wurde der 37-jährige Autofahrer leicht verletzt. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 85.000 Euro.