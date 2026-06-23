Lkw brennt auf A9 Richtung München: Erst nach Mitternacht ist alles wieder frei

Dittersdorf - Auf der A9 in Fahrtrichtung München stand am Montag ein Lkw in Flammen.

Die Fahrerkabine des Lkw wurde völlig zerstört. © Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion

Wie die Autobahnpolizei berichtet, hatte sich der Lkw-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Schleiz befunden, als er gegen 17.35 Uhr eine Rauchentwicklung wahrnahm.

Der 46-Jährige reagierte daraufhin geistesgegenwärtig: Er stellte den Sattelzug auf dem Standstreifen ab und stieg aus der Fahrerkabine aus.

Das Feuer war wegen eines technischen Defekts im Bereich der Vorderachse ausgebrochen und griff danach auf das Führerhaus über.

Im weiteren Verlauf hatten sich die Flammen auch auf den Sattelauflieger, welcher mit 20 Tonnen leeren Tetra Paks beladen war, ausgebreitet. Die angrenzende Böschung blieb ebenfalls nicht verschont und brannte auf einer Fläche von rund 25 mal 50 Metern.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Wegen der Löscharbeiten war die Autobahn jedoch bis 19.15 Uhr voll gesperrt. Gegen 0.45 Uhr konnte die A9 in Richtung München wieder komplett freigegeben werden.

Der leicht verletzt Lkw-Fahrer wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.