Heftiger Lkw-Crash auf A9: Zwei Schwerverletzte, Autobahn neun Stunden gesperrt

Brück (Potsdam-Mittelmark) - Auf der A9 sind am Donnerstag zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall in Brandenburg schwer verletzt worden.

Auf der A9 in Brandenburg sind drei Laster zusammengestoßen. © Julian Stähle

Die beiden Brummi-Fahrer im Alter von 53 und 61 Jahren mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen übersah der 61-Jährige zwischen den Anschlussstellen Brück und Niemegk das Ende eines Staus und krachte gegen 11.49 Uhr mit seinem Laster auf einen stehenden Lkw.

Durch den heftigen Aufprall wurde dieser auf einen weiteren Sattelschlepper aufgeschoben und quer zu den Fahrspuren gedreht.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie zur Unfallaufnahme musste die A9 Richtung Leipzig für satte neun Stunden komplett gesperrt werden.

Der Verkehr wurde in der Folge an der Abfahrt Brück abgeleitet. Die Fahrzeuge, die bereits im Stau standen, wurden durch die Polizei zur Ausfahrt zurückgeleitet.