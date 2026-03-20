Unfall auf A9: Transporter kracht in Pannen-Lkw

Nach einem Unfall mit einem Transporter und einem Lkw auf der A9 musste die Autobahn zwischen Naila/Selbitz und Berg/Bad Steben gesperrt werden.

Von Friederike Hauer

Berg - Bei einem Unfall auf der A9 am Freitagabend in Oberfranken wurde ein Mensch schwer verletzt. Die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Unfallort auf der A9 bei der Arbeit.
Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Unfallort auf der A9 bei der Arbeit.  © NEWS5 / Stephan Fricke

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall rund 400 Meter vor der Ausfahrt Naila.

Dort war ein liegengebliebener Lkw auf der rechten Spur abgestellt. Ein Transporter übersah wohl das Hindernis und krachte mit voller Wucht in den Pannen-Laster.

Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

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Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Süden zwischen Bad Lobenstein und Berg/Bad Steben gesperrt. Für den Einsatz eines Rettungshubschraubers wurde auch die Gegenrichtung der Autobahn zwischenzeitlich gesperrt.

Der Verkehr staute sich zwischen den Anschlussstelle Rudolphstein und Anschlussstelle Naila/Selbitz kilometerweit. Autofahrer mussten mit rund einer Stunde Zeitverlust rechnen. Die Polizei mahnte Verkehrsteilnehmer im Stau eine Rettungsgasse zu bilden.

Titelfoto: NEWS5 / Stephan Fricke

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