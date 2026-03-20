Unfall auf A9: Transporter kracht in Pannen-Lkw

Berg - Bei einem Unfall auf der A9 am Freitagabend in Oberfranken wurde ein Mensch schwer verletzt. Die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Unfallort auf der A9 bei der Arbeit. © NEWS5 / Stephan Fricke

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall rund 400 Meter vor der Ausfahrt Naila.

Dort war ein liegengebliebener Lkw auf der rechten Spur abgestellt. Ein Transporter übersah wohl das Hindernis und krachte mit voller Wucht in den Pannen-Laster.

Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Süden zwischen Bad Lobenstein und Berg/Bad Steben gesperrt. Für den Einsatz eines Rettungshubschraubers wurde auch die Gegenrichtung der Autobahn zwischenzeitlich gesperrt.