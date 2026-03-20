Unfall auf A9: Transporter kracht in Pannen-Lkw, Mann schwer verletzt

Nach einem Unfall mit einem Transporter und einem Lkw auf der A9 musste die Autobahn in Oberfranken zwischenzeitlich gesperrt werden.

Von Friederike Hauer

Berg - Bei einem Unfall auf der A9 am Freitagabend in Oberfranken wurde ein Mensch schwer verletzt.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Unfallort auf der A9 bei der Arbeit.
Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Unfallort auf der A9 bei der Arbeit.  © NEWS5 / Stephan Fricke

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall rund 400 Meter vor der Ausfahrt Naila.

Dort war ein liegengebliebener Lkw auf der rechten Spur abgestellt. Ein Transporter übersah wohl das Hindernis und krachte mit voller Wucht in den Pannen-Laster.

Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

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Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Süden zwischen Bad Lobenstein und Berg/Bad Steben zeitweise gesperrt.

Während des Einsatzes eines Rettungshubschraubers blieb die Autobahn auch in der Gegenrichtung blockiert.

Der Verkehr staute sich zwischen den Anschlussstelle Rudolphstein und Anschlussstelle Naila/Selbitz kilometerweit. Autofahrer mussten mit bis zu einer Stunde Zeitverlust rechnen. Die Polizei mahnte Verkehrsteilnehmer im Stau eine Rettungsgasse zu bilden.

Erstmeldung 18.30 Uhr, zuletzt aktualisiert 21.49 Uhr

Titelfoto: NEWS5 / Stephan Fricke

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