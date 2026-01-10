 870

Vollsperrung auf A9 bei Leipzig: Mercedes gerät ins Schleudern

Die Fahrspur in Richtung Leipzig ist derzeit vollgesperrt.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Ein schwerer Autounfall sorgt derzeit für Stau auf der A9 bei Leipzig. Die Fahrspur in Richtung Nürnberg ist aktuell voll gesperrt.

Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Mercedes am frühen Samstagabend ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke.
Wie das Lagezentrum der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, geriet eine Mercedes C-Klasse aus bisher unbekannter Ursache am frühen Samstagabend zwischen Großkugel und Leipzig-West zunächst ins Schleudern und kollidierte dann mit der Leitplanke am linken Fahrbahnrand.

Der Rettungsdienst ist vor Ort, der Fahrer befinde sich aktuell in Behandlung.

Zur Schwere der Verletzungen lagen jedoch noch keine Informationen vor.

Die A9 ist auf Höhe des Kilometers 125 in Richtung Nürnberg derzeit voll gesperrt. Der Verkehr staut sich.

Ein Vorderreifen des Wagens wurde bei dem Crash abgerissen und kam am Fahrbahnrand zum Liegen.
Am Mercedes entstand ein Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und befindet sich derzeit noch am Ort des Geschehens.

