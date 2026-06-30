Unfall A93: Fahrer übersieht Stauende und schiebt vier Lkw zusammen
Rosenheim - Nach einem Unfall auf der A93 in Oberbayern wurde am Dienstag die Autobahn gesperrt.
Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall gegen 12 Uhr in Richtung Innsbruck zwischen den Anschlussstellen Brannenburg und Oberaudorf.
Ersten Informationen zufolge fuhr ein Lkw in ein Stauende, wodurch vier tonnenschwere Laster zusammengeschoben wurden.
Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort.
Mindestens eine beteiligte Person wurde schwer verletzt. Die Bergungsarbeiten dauern aktuell noch an, die Autobahn wird voraussichtlich bis 18 Uhr gesperrt bleiben.
Laut Polizei kommt es auf der Strecke zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Wer sich auskennt, sollte den Bereich großräumig umfahren und die Umleitung "U4" nutzen.
Titelfoto: Markus Steinberger / EinsatzReport24