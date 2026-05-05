Geplatzter Reifen wird zur Todesfalle: Sechs Verletzte nach schwerem Crash auf der A93
Von Jana Renkert
Pfreimd - In der Nacht zum Dienstag kam auf der A93 im Landkreis Schwandorf plötzlich ein mit sieben Personen besetzter Transporter ins Schleudern. Durch den Unfall starb ein 45-jähriger.
Sechs weitere Insassen wurden leicht bis mittelschwer verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.
Demnach verlor der Fahrer des Transporters mit polnischer Zulassung bei Pfreimd die Kontrolle über den Wagen, nachdem ein Reifen geplatzt war.
Das Auto krachte gegen einen Lärmschutzwall und überschlug sich in der Folge mehrfach.
Nach Angaben eines Polizeisprechers ist bislang unklar, ob es sich bei dem Todesopfer um den Fahrer handelt.
Nach dem Unfall blieb die A93 in Richtung München mehrere Stunden lang gesperrt. Aktuell wird die Fahrbahn gereinigt, sodass eine Spur weiterhin nicht befahrbar ist.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolfoto)