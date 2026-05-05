Geplatzter Reifen wird zur Todesfalle: Sechs Verletzte nach schwerem Crash auf der A93

Pfreimd - In der Nacht zum Dienstag kam auf der A93 im Landkreis Schwandorf plötzlich ein mit sieben Personen besetzter Transporter ins Schleudern. Durch den Unfall starb ein 45-jähriger.

Neben einem Todesopfer (†45) wurden durch den Unfall noch sechs Personen verletzt. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Sechs weitere Insassen wurden leicht bis mittelschwer verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Demnach verlor der Fahrer des Transporters mit polnischer Zulassung bei Pfreimd die Kontrolle über den Wagen, nachdem ein Reifen geplatzt war.

Das Auto krachte gegen einen Lärmschutzwall und überschlug sich in der Folge mehrfach.

Nach Angaben eines Polizeisprechers ist bislang unklar, ob es sich bei dem Todesopfer um den Fahrer handelt.