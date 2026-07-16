Sattelzug-Crash auf A93: 50 Meter Leitplanke niedergewalzt, Gas tritt aus
25 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Von Jule Meck
Marktredwitz - Ein Sattelzug hat über 50 Meter lang eine Leitplanke auf der A93 bei Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) niedergewalzt. Aus dem Tank des Trucks trat daraufhin auch noch Gas aus.
Der Fahrer wurde bei dem Unfall am Mittwochmorgen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Der Truck hatte rund 23 Tonnen Lithiumbatterien geladen. Die Ladung erlitt jedoch keinen Schaden.
Die Leitplanke wurde bei dem Zusammenprall über 50 Meter lang niedergewalzt.
Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro.
Während der Unfallaufnahme musste die A93 komplett gesperrt werden und der Verkehr wurde umgeleitet. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa