Sattelzug-Crash auf A93: 50 Meter Leitplanke niedergewalzt, Gas tritt aus

Marktredwitz - Ein Sattelzug hat über 50 Meter lang eine Leitplanke auf der A93 bei Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) niedergewalzt. Aus dem Tank des Trucks trat daraufhin auch noch Gas aus.

Die Rettungskräfte mussten nicht nur die Unfallstelle räumen, es trat auch noch Gas aus dem Sattelzug aus. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Der Fahrer wurde bei dem Unfall am Mittwochmorgen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Truck hatte rund 23 Tonnen Lithiumbatterien geladen. Die Ladung erlitt jedoch keinen Schaden.

Die Leitplanke wurde bei dem Zusammenprall über 50 Meter lang niedergewalzt.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro.