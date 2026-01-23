Unfall an der A93: VW überschlägt sich, Beifahrer (†20) tot

Bad Abbach - Bei einem schweren Unfall auf einer Abfahrt an der A93 in Landkreis Kelheim ist ein 20-jähriger Beifahrer ums Leben gekommen.

Das Autowrack liegt im Graben an der A93. Ein Gutachter soll nun klären, was zuvor passiert ist. © Vifogra / Reporter-Team Moller-Schuh

Wie die Polizei mitteilte, war ein 22-Jähriger am Mittwochabend gegen 22 Uhr auf der A93 von Regensburg in Richtung München unterwegs. Neben ihm saß ein 20-Jähriger auf dem Beifahrersitz.

Am Dreieck Saalhaupt wollte der Fahrer auf die B15 in Richtung Landshut abfahren. Dabei kam der VW von der Straße ab, überschlug sich und fiel mehrere Meter eine Böschung hinunter. Das Auto blieb schließlich im Graben liegen.

Der 20-Jähriger wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer wurde hingegen nur mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Mehrere Feuerwehren rückten zur Bergung an, die A93 und die Abfahrt mussten zeitweise gesperrt werden. Ein Gutachter soll nun die Arbeit der Polizei unterstützen und den genauen Hergang des Unfalls klären.