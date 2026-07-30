Auto-Brand in Baustelle auf A96: Stau-Chaos im Berufsverkehr nach München

Gräfelfing - Weil ein Auto in Flammen stand, kommt es auf der A96 bei Gräfelfing (Landkreis München) nach einer Vollsperrung in Fahrtrichtung München zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Der Verkehr staute sich bis zur A99 zurück. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Es staute sich am Donnerstagmorgen mindestens zehn Kilometer weit zurück bis auf die A99, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auch auf der A8 sei bis in den späten Vormittag mit Rückstau zu rechnen. Den Angaben zufolge kam es gegen 6.20 Uhr zu dem Brand.

Nach den Löscharbeiten ist die A96 wieder freigegeben worden, teilte ein Polizeisprecher mit.

Wegen des starken Berufsverkehrs und massiven Behinderungen im engen Bereich einer Baustelle musste die Feuerwehr das brennende Auto demnach von der Gegenfahrbahn aus löschen.

Deshalb war nicht nur die A96 in Richtung München voll gesperrt, es kam auch zu Einschränkungen auf der Gegenspur.

Das Fahrzeug brannte im Bereich einer Baustelle auf der Autobahn 96 zwischen der Anschlussstelle Freiham-Süd und Gräfelfing laut Polizei vollständig aus.