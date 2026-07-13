Lkw stürzt Böschung hinab: A96 stundenlang gesperrt, kilometerlanger Stau

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Nach einem Lastwagenunfall am Montag ist die A96 von Lindau in Richtung Memmingen bei Wangen im Allgäu gesperrt worden.

Von Kathrin Löffler

Wangen im Allgäu - Nach einem Lastwagenunfall am Montag ist die A96 von Lindau in Richtung Memmingen bei Wangen im Allgäu gesperrt worden. Laut Polizei dauern die Bergungsarbeiten wohl noch bis in die Abendstunden.

Die Bergung des Lkw könnte sich noch in die späten Abendstunden ziehen.
Die Bergung des Lkw könnte sich noch in die späten Abendstunden ziehen.  © Jason Tschepljakow/dpa

Dafür rückte auch ein Spezialunternehmen mit Kran an. 

Der 41 Jahre alte Lastwagenfahrer kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Er war am Mittag kurz nach einem Tunnel von der Fahrbahn abgekommen, hatte die Leitplanken überfahren und war mit seinem unbeladenen Containerzug im steilen Gelände neben der Autobahn zum Stehen gekommen. 

Rettungskräfte befreiten den Eingeklemmten aus seinem Führerhaus.

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Weil Betriebsstoffe in einen Bach gelaufen waren, musste das verunreinigte Wasser mit einem Spezialfahrzeug abgesaugt werden. 

Der Lkw landete in einer Böschung.
Der Lkw landete in einer Böschung.  © Jason Tschepljakow/dpa

Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes versorgten die bei der Hitze im Stau Stehenden mit Getränken. Die Straßenmeisterei richtete eine großräumige Umleitung ein.

Titelfoto: Jason Tschepljakow/dpa

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