Unfall auf A96: Verlorene Skihelme sorgen für Massencrash

Auf der A96 bei Mindelheim kam es wegen verlorener Skihelme zu einem Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen.

Von Friederike Hauer

Mindelheim - Mehrere verlorene Skihelme haben auf der A96 bei bei Mindelheim im Landkreis Unterallgäu einen folgenschweren Unfall verursacht.

Die Autobahn blieb eineinhalb Stunden lang gesperrt.
Die Autobahn blieb eineinhalb Stunden lang gesperrt.  © Feuerwehr Mindelheim

Wie die Polizei mitteilte, fielen die Skihelme am Samstagmittag zwischen der Anschlussstelle Mindelheim und Bad Wörishofen in Fahrtrichtung München aus der Dachbox eines schwarzen Autos. Diese sei wohl nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen.

Als nachfolgende Autos bremsten, um den Hindernissen auszuweichen, kam es zu einem Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen auf der linken Spur.

Laut Polizei hielt der noch unbekannte Fahrer vor dem Unfall auf dem Standstreifen an und versuchte zu Fuß seine Skihelme einzusammeln. Er entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle. Zeugenberichten zufolge habe es sich um einen Mann mittleren Alters mit grauer Jacke gehandelt.

Unfall A96: Unfall bei Baumfällarbeiten: A96 nach Lkw-Crash stundenlang dicht
Unfall A96 Unfall bei Baumfällarbeiten: A96 nach Lkw-Crash stundenlang dicht

Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht bis mittelschwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den fünf Autos und an Verkehrseinrichtungen liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Fünf Autos krachten bei einem Auffahrunfall auf der A96 zusammen.
Fünf Autos krachten bei einem Auffahrunfall auf der A96 zusammen.  © Feuerwehr Mindlheim

Unfall bei Mindelheim: Fünf Autos krachen ineinander, Polizei sucht Zeugen

Die Autobahn musste während der Unfallausnahme rund eineinhalb Stunden gesperrt bleiben. Neben der Feuerwehr Mindelheim waren auch die Autobahnmeisterei und das Technische Hilfswerk Memmingen im Einsatz.

Um den flüchtigen Fahrer ausfindig zumachen werden Zeugen gesucht. Hinweise können unter der Telefonnummer 08331-100311 bei der Autobahnpolizeistation in Memmingen gemeldet werden.

Erstmeldung 14.22 Uhr, zuletzt aktualisiert 19.16 Uhr

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

Mehr zum Thema Unfall A96: