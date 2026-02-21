Unfall auf A96: Verlorene Skihelme sorgen für Massencrash

Mindelheim - Mehrere verlorene Skihelme haben auf der A96 bei bei Mindelheim im Landkreis Unterallgäu einen folgenschweren Unfall verursacht.

Die Autobahn blieb eineinhalb Stunden lang gesperrt. © Feuerwehr Mindelheim

Wie die Polizei mitteilte, fielen die Skihelme am Samstagmittag zwischen der Anschlussstelle Mindelheim und Bad Wörishofen in Fahrtrichtung München aus der Dachbox eines schwarzen Autos. Diese sei wohl nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen.

Als nachfolgende Autos bremsten, um den Hindernissen auszuweichen, kam es zu einem Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen auf der linken Spur.

Laut Polizei hielt der noch unbekannte Fahrer vor dem Unfall auf dem Standstreifen an und versuchte zu Fuß seine Skihelme einzusammeln. Er entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle. Zeugenberichten zufolge habe es sich um einen Mann mittleren Alters mit grauer Jacke gehandelt.

Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht bis mittelschwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den fünf Autos und an Verkehrseinrichtungen liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.