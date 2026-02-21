Unfall auf A96: Autobahn Richtung München gesperrt

Mindelheim - Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen bei Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) ist die A96 in Richtung München voll gesperrt worden.

Auf der A96 bildete sich nach einem Unfall ein langer Stau. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Sechs bis acht Fahrzeuge waren laut Polizei an dem Unfall am Samstag gegen 13.06 Uhr beteiligt.

Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Mensch mittelschwer verletzt, zwei weitere erlitten leichte Verletzungen.

Ein Fahrzeug habe am Mittag einen zunächst unbekannten Gegenstand auf der Fahrbahn verloren, sagte ein Polizeisprecher. Nachfolgende Fahrzeuge hätten gebremst, es sei zu Auffahrunfällen gekommen.

Zwischen den Anschlussstellen Stetten und Bad Wörishofen bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau.