Unfall auf A96: Autobahn Richtung München gesperrt
Von Lena Brandner
Mindelheim - Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen bei Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) ist die A96 in Richtung München voll gesperrt worden.
Sechs bis acht Fahrzeuge waren laut Polizei an dem Unfall am Samstag gegen 13.06 Uhr beteiligt.
Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Mensch mittelschwer verletzt, zwei weitere erlitten leichte Verletzungen.
Ein Fahrzeug habe am Mittag einen zunächst unbekannten Gegenstand auf der Fahrbahn verloren, sagte ein Polizeisprecher. Nachfolgende Fahrzeuge hätten gebremst, es sei zu Auffahrunfällen gekommen.
Zwischen den Anschlussstellen Stetten und Bad Wörishofen bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau.
Autofahrer müssen auf der Strecke mit rund einer Stunde Zeitverlust rechnen. Wie lang die Sperrung noch dauern wird, ist laut Sprecher noch unklar.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa