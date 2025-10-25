A99 bei München nach schwerem Unfall gesperrt

Viel Geduld brauchen Autofahrer derzeit auf der A99 bei München. Wegen eines Unfalls ist die Spur in Richtung Salzburg komplett gesperrt.

Von Friederike Hauer

München - Nach einem schweren Unfall auf der A99 bei München wurde die Autobahn in Richtung Salzburg am Samstagmorgen gesperrt.

Die Polizei sperrte den Abschnitt der A99 nach einem Unfall. (Symbolbild)
Die Polizei sperrte den Abschnitt der A99 nach einem Unfall. (Symbolbild)  © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, stießen zwei Fahrzeuge gegen 6.15 Uhr zwischen dem Kreuz München-Nord und der Einfahrt Aschheim/Ismaning zusammen.

Ein Mensch wurde dabei verletzt. Nähere zum Hergang des Unfalls war zunächst nicht bekannt.

Laut Polizei wird es wohl noch bis zum Mittag zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Am Morgen bildeten sich bereits lange Rückstaus im Raum München.

So muss zwischen der Anschlussstelle München-Neuherberg und der Anschlussstelle Aschheim/Ismaning mit mindestens einer halben Stunde Zeitverlust gerechnet werden.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa

