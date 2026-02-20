An glatter A99: Auto rutscht unter Laster, Familie schwer verletzt

Unterföhring - Auf einem Parkplatz an der A99 bei München ist ein Auto auf glatter Fahrbahn gegen einen stehenden Sattelzug geprallt.

Bei einem Unfall an der A99 wurden zwei Erwachsene und ihre Tochter verletzt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Die dreiköpfige Familie im Auto wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach wollte der 51-jährige Fahrer am Donnerstagabend bei Aschheim (Landkreis München) von der Autobahn auf einen Parkplatz abfahren, kam auf der winterlichen Fahrbahn nach links ab und stieß gegen den geparkten Lastwagen.

Sein Fahrzeug wurde teilweise unter den Auflieger des Sattelzugs geschoben.