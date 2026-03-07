Unfall A99: Hubschrauber fliegt schwer verletzte Frau ins Krankenhaus

Aschheim - Bei einem Unfall auf der A99 im Landkreis München wurden am Samstagmorgen vier Menschen verletzt.

Ein Hubschrauber brachte eine Verletzte ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei mitteilte, waren vier Autos und ein Lkw an dem Unfall bei Aschheim beteiligt. Der genaue Ablauf blieb zunächst unklar.

Eine 24-Jährige wurde schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auch die anderen drei Leichtverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.