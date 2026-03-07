Unfall A99: Hubschrauber fliegt schwer verletzte Frau ins Krankenhaus

Bei einem Unfall auf der A99 bei Aschheim im Kreis München wurden vier Menschen verletzt. Auch ein Hubschrauber war vor Ort im Einsatz.

Von Friederike Hauer

Aschheim - Bei einem Unfall auf der A99 im Landkreis München wurden am Samstagmorgen vier Menschen verletzt.

Ein Hubschrauber brachte eine Verletzte ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Ein Hubschrauber brachte eine Verletzte ins Krankenhaus. (Symbolbild)  © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei mitteilte, waren vier Autos und ein Lkw an dem Unfall bei Aschheim beteiligt. Der genaue Ablauf blieb zunächst unklar.

Eine 24-Jährige wurde schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auch die anderen drei Leichtverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die A99 wurde während der Unfallaufnahme für rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr staute sich an der Anschlussstelle Aschheim über mehrere Kilometer.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

Mehr zum Thema Unfall A99: