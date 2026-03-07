Unfall A99: Hubschrauber fliegt schwer verletzte Frau ins Krankenhaus
Aschheim - Bei einem Unfall auf der A99 im Landkreis München wurden am Samstagmorgen vier Menschen verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, waren vier Autos und ein Lkw an dem Unfall bei Aschheim beteiligt. Der genaue Ablauf blieb zunächst unklar.
Eine 24-Jährige wurde schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auch die anderen drei Leichtverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.
Die A99 wurde während der Unfallaufnahme für rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr staute sich an der Anschlussstelle Aschheim über mehrere Kilometer.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa