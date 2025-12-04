Ein Mann verletzt: Crash mit Lkw und Streufahrzeug auf A99 sorgt für sechsstelligen Schaden
Von Catharina Zelt
München - Auf der A99 bei Hohenbrunn kam es am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Streufahrzeug, einem Lastwagen und einem Auto. Der Schaden befindet sich in schätzungsweise sechsstelliger Höhe.
Wie die Polizei mitteilte, streifte der Wagen eines 36-Jährigen am Mittwochabend aus bisher unbekannter Ursache das Streufahrzeug vor ihm.
Das Auto krachte gegen die Leitplanke, geriet ins Schleudern und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Mann wurde leicht verletzt.
Dahinter fuhr ein 60-Jähriger, der mit seinem Lastwagen dem Auto auswich.
Sein Fahrzeug blieb etwa vier bis fünf Meter neben der Fahrbahn im Gebüsch stehen. Der Mann blieb unverletzt.
Mehrere Liter Diesel liefen den Angaben zufolge aus. Wegen der auslaufenden Betriebsstoffe und der am Unfall beteiligten Fahrzeuge beziffert die Polizei den Schaden auf einen sechsstelligen Betrag.
Während der Bergungsarbeiten war die A99 in Richtung Autobahnkreuz Süd teilweise gesperrt.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa (Symbolfoto)