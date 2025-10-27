Tödlicher Unfall auf A99: Waghalsige Fahrweise kostet Motorradfahrer das Leben

Auf der A99 bei München ist ein Motorradfahrer am Sonntagabend bei einem Unfall gestorben.

Von Alexandra Kiel

München - Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 99 bei München tödlich verunglückt.

Für den Biker kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Auf Höhe der Anschlussstelle Germering-Nord stürzte der 25-Jährige am Sonntagabend und geriet unter eine Leitplanke, wie die Polizei mitteilte.

Er erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Laut der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hatten Augenzeugen bereits im Aubinger Tunnel von einer riskanten Fahrweise des Mannes berichtet.

Kurz vor Germering-Nord habe der Motorradfahrer dann mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit über den Standstreifen überholt und in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren.

Als Grund für seine schlimmen Verletzungen führte die Polizei auch an, dass er mit Jogginghose und ohne richtige Schutzjacke unterwegs gewesen sei.

