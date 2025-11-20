Unfall auf A99: Verkehrschaos im Münchner Westen
Von Christof Rührmair und Friederike Hauer
München - Ein Unfall im Allacher Tunnel der A99 hat am Donnerstagmorgen für ein Verkehrschaos im Münchner Nordwesten gesorgt.
Ersten Erkenntnissen zufolge kam es im Allacher Tunnel zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos und einem Lastwagen, wie die Polizei mitteilt. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.
Im morgendlichen Berufsverkehr sorgte der Unfall für massive Behinderungen.
Laut Polizei befanden sich die Unfallfahrzeuge zunächst auf allen drei Fahrstreifen. Der Tunnel wurde daraufhin zunächst gesperrt. Zwei Fahrspuren konnten relativ zügig geräumt werden, sodass der Tunnel wieder geöffnet wurde, eine Spur blieb allerdings für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt.
Bis zur Wiederöffnung hatte sich jedoch bereits eine große Masse an Autos aufgestaut, sodass die Fahrzeuge zunächst nur per Blockabfertigung in den Tunnel gelassen wurden.
Blockabfertigung im Allacher Tunnel: Staus auf der A99 um München
Die Polizei geht davon aus, dass es auch im Verlauf des Vormittags "massive Staus" geben wird. Der Bereich sollte, wenn möglich, weiträumig umfahren werden. Im gesamten Bereich kam es zu langen Staus.
Zwischen dem Dreieck München-Eschenried und dem Dreieck München-Allach musste am Morgen mit mindestens 45 Minuten Zeitverlust gerechnet werden. Zwischen dem Dreieck München Süd-West und der Anschlussstelle München-Ludwigsfeld standen Autofahrer eine Stunde lang im Stau.
Auch zwischen dem Kreuz München-West und dem Dreieck München Süd-West mussten sich Autofahrer rund eine halbe Stunde lang gedulden.
Titelfoto: Matthias Balk/dpa