Unfall auf A99: Verkehrschaos im Münchner Westen

München - Ein Unfall im Allacher Tunnel der A99 hat am Donnerstagmorgen für ein Verkehrschaos im Münchner Nordwesten gesorgt.

Nach einem Unfall staute sich der Verkehr vor dem Allacher Tunnel. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es im Allacher Tunnel zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos und einem Lastwagen, wie die Polizei mitteilt. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Im morgendlichen Berufsverkehr sorgte der Unfall für massive Behinderungen.

Laut Polizei befanden sich die Unfallfahrzeuge zunächst auf allen drei Fahrstreifen. Der Tunnel wurde daraufhin zunächst gesperrt. Zwei Fahrspuren konnten relativ zügig geräumt werden, sodass der Tunnel wieder geöffnet wurde, eine Spur blieb allerdings für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt.

Bis zur Wiederöffnung hatte sich jedoch bereits eine große Masse an Autos aufgestaut, sodass die Fahrzeuge zunächst nur per Blockabfertigung in den Tunnel gelassen wurden.