Auf der A99: Niesanfall sorgt für Unfall mit sieben Verletzten

Aschheim - Am Samstagvormittag, gegen 10.45 Uhr, ereignete sich auf der A99 in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Süd (A8) ein Unfall . Ausgelöst wurde er durch einen heftigen Niesanfall.

Die Polizei rückte auf der A99 wegen des Unfalls an. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt sieben Menschen verletzt.

Der 44-jährige Fahrer war bei Aschheim (Landkreis München) mit einer Frau und zwei Kindern im Alter von sieben und fünf Jahren im Auto unterwegs, als er niesen musste, wie die Polizei mitteilte.

Dadurch stieß er mit seinem Opel gegen den Wagen einer 24-Jährigen, die mit zwei Männern im Auto saß. Die Fahrzeuge wurden beide gegen eine Betonwand am Mittelstreifen geschleudert.