Tödlicher Unfall auf A99: Frau stirbt am Kreuz München Nord

München - Eine Frau ist bei einem schweren Unfall auf der A99 bei München ums Leben gekommen.

Die Polizei sperrte den Abschnitt der A99 nach einem Unfall. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, waren bei dem Unfall gegen 6.15 Uhr zwischen dem Kreuz München-Nord und der Einfahrt Aschheim/Ismaning drei Fahrzeuge beteiligt.

Ob weitere Beteiligte verletzt wurden, blieb zunächst unklar. Ein Auto sei zunächst allein verschuldet gegen die Leitplanke gefahren. Ein nachfolgender Wagen hielt an, um zu helfen. Anschließend sei ein drittes Fahrzeug in die Autos gefahren.



Laut Polizei wird es wohl noch bis zum Mittag zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Die Autobahn wurde in Richtung Salzburg zeitweise gesperrt. Schon am Morgen bildeten sich lange Rückstaus im Raum München.