Tödlicher Unfall auf A99: Frau stirbt am Kreuz München Nord
München - Eine Frau ist bei einem schweren Unfall auf der A99 bei München ums Leben gekommen.
Wie die Polizei mitteilte, waren bei dem Unfall gegen 6.15 Uhr zwischen dem Kreuz München-Nord und der Einfahrt Aschheim/Ismaning drei Fahrzeuge beteiligt.
Ob weitere Beteiligte verletzt wurden, blieb zunächst unklar. Ein Auto sei zunächst allein verschuldet gegen die Leitplanke gefahren. Ein nachfolgender Wagen hielt an, um zu helfen. Anschließend sei ein drittes Fahrzeug in die Autos gefahren.
Laut Polizei wird es wohl noch bis zum Mittag zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.
Die Autobahn wurde in Richtung Salzburg zeitweise gesperrt. Schon am Morgen bildeten sich lange Rückstaus im Raum München.
Zwischen der Anschlussstelle München-Neuherberg und der Anschlussstelle Aschheim/Ismaning muss derzeit mit mindestens einer halben Stunde Zeitverlust gerechnet werden.
Erstmeldung 8 Uhr, zuletzt aktualisiert 13 Uhr.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa