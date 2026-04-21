Heftiger Unfall auf A99: Frau aus Sachsen kracht mit Auto gegen Lkw und stirbt

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Auf der A99 bei München prallt eine Frau aus Sachsen mit ihrem Auto gegen einen Lkw, der laut Polizei ordnungsgemäß auf der rechten Spur unterwegs war.

Von Carsten Hoefer

Putzbrunn - Bei einem schweren Unfall auf dem Münchner Autobahnring ist eine 65 Jahre alte Frau ums Leben gekommen.

Während der Unfallaufnahme blieb die A99 gesperrt. (Symbolbild)
Während der Unfallaufnahme blieb die A99 gesperrt. (Symbolbild)  © Marcus Brandt/dpa

Die aus Meißen in Sachsen stammende Autofahrerin war am Dienstag auf der A99 in Richtung Nürnberg unterwegs und prallte ersten Ermittlungen zufolge beim Wechsel von der mittleren auf die rechte Spur gegen das Heck eines Sattelzugs.

Dessen Fahrer blieb bei dem Unfall zwischen Hohenbrunn und Haar unverletzt, wie die Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn mitteilte. 

Die Einsatzkräfte forderten einen Rettungshubschrauber an, doch die 65-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

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Die Autobahn blieb während der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

Die Staatsanwaltschaft gab ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache in Auftrag, den Sachschaden schätzte die Polizei auf 25.000 Euro.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

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