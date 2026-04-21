Heftiger Unfall auf A99: Frau aus Sachsen kracht mit Auto gegen Lkw und stirbt
Von Carsten Hoefer
Putzbrunn - Bei einem schweren Unfall auf dem Münchner Autobahnring ist eine 65 Jahre alte Frau ums Leben gekommen.
Die aus Meißen in Sachsen stammende Autofahrerin war am Dienstag auf der A99 in Richtung Nürnberg unterwegs und prallte ersten Ermittlungen zufolge beim Wechsel von der mittleren auf die rechte Spur gegen das Heck eines Sattelzugs.
Dessen Fahrer blieb bei dem Unfall zwischen Hohenbrunn und Haar unverletzt, wie die Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn mitteilte.
Die Einsatzkräfte forderten einen Rettungshubschrauber an, doch die 65-Jährige starb noch an der Unfallstelle.
Die Autobahn blieb während der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.
Die Staatsanwaltschaft gab ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache in Auftrag, den Sachschaden schätzte die Polizei auf 25.000 Euro.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa