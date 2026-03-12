Unfall auf der A99: Lkw blockiert Tunnel, Rettungsgasse fehlt

München - Die A99 musste nach einem Unfall in München am Mittwoch zeitweise gesperrt werden. Wegen einer fehlenden Rettungsgasse in einem kilometerlangen Stau kamen die Helfer kaum voran.

Stau am Allacher Tunnel: Wegen eines Unfalls musste die A99 zeitweise gesperrt werden. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Der Autobahnring wurde am Nachmittag nach einem Unfall zwischen dem Allacher Tunnel und der Anschlussstelle Ludwigsfeld gesperrt, teilte die Verkehrspolizei mit.

Ein Sattelzug war im Tunnel mit einer defekten Bremsanlage liegengeblieben. Es bildete sich ein massiver Rückstau, der sich bis zu 20 Kilometerlang durch München zog.

Wegen der fehlenden Rettungsgasse kamen Appschleppdienst, Autobahnmeisterei und Polizei kaum zum Unfallort.

Mehrere Lkw-Fahrer versuchten den Stau zu umfahren, was zu Verkehrsproblemen auf schmalen Seitenstraßen führte.

Als der Appschleppdienst endlich zum Sattelzug vorgedrungen war, dauerten die Arbeiten vor Ort nur etwa zehn Minuten, so die Polizei.