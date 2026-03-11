Unfall auf der A99: Verkehr staut sich kilometerweit

München - Die A99 musste nach einem Unfall in München zeitweise gesperrt werden. Am Nachmittag blieb die Fahrbahn verengt.

Stau am Allacher Tunnel: Wegen eines Unfalls musste die A99 zeitweise gesperrt werden. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Der Autobahnring wurde am Mittwochmittag nach einem Unfall gegen 13.40 Uhr zwischen dem Allacher Tunnel und der Anschlussstelle Ludwigsfeld gesperrt, teilte die Verkehrspolizei mit.

Anschließend wurde der Verkehr über einen Fahrstreifen geleitet. Weitere Details zum Geschehen wurden zunächst nicht bekannt gegeben.