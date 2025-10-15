Unfall mit Lkw auf A99: Feuerwehr muss Peugeot aufschneiden

München - Bei einem Unfall auf der A99 bei München wurde ein Autofahrer mittelschwer verletz t.

Der Fahrer des Peugeot musste schonend aus dem Auto geborgen werden. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Feuerwehr mitteilte, krachten am Dienstag gegen 14.18 Uhr ein Peugeot und ein Lkw zusammen.

Der Unfall passierte kurz nach dem Allacher Tunnel in Fahrtrichtung Salzburg, als der Lkw und das Auto seitlich auf der mittleren von drei Spuren kollidierten.

Während der 29-jährige Lkw-Fahrer unverletzt aussteigen konnte, blieb der Peugeot-Lenker (43) auf der getroffenen Fahrerseite sitzen.

"Nach der Beurteilung durch einen Notarzt wurde der als mittelschwer verletzt eingestufte Mann möglichst schonend aus dem Fahrzeug befreit", berichtete die Feuerwehr.

Hierzu musste das Auto mit hydraulischem Gerät aufgeschnitten werden. Mit einem Wirbelsäulenbrett wurde der 43-Jährige dann in einen Rettungswagen und damit in eine Klinik gebracht.