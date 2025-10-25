Unfall am Gartencenter: Rentner fährt seine Ehefrau über den Haufen
Erfurt - Auf dem Parkplatz eines Gartencenters in Erfurt hat ein 82-Jähriger seine Ehefrau erfasst und mehrere Autos angefahren.
Wie die Polizei berichtet, hatte der Senior beim Ausparken die Kontrolle über seinen Mercedes verloren. Im Anschluss stieß der Rentner gegen drei auf dem Parkplatz abgestellte Autos.
Der 82-Jährige hatte trotz des verursachten Unfalls ausgeparkt und legte danach den Vorwärtsgang ein. Allerdings verlor er auch hier die Kontrolle über seinen Mercedes. Der Erfurter fuhr über einen Bordstein und erfasste anschließend seine Ehefrau. Die Dame erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der 82-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt.
Warum der Senior gleich zweimal die Kontrolle über sein Auto verloren hatte, konnte er gegenüber der Polizei nicht erklären.
Betrunken oder unter Drogen stehend hatte er den Unfall nicht verursacht. Dies konnte durch Tests vor Ort nachgewiesen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.
Titelfoto: Landespolizeiinspektion Erfurt